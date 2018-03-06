В Кабмине сообщили, когда начнутся выплаты повышенных пенсий военным

Пенсии бывшим сотрудникам МВД также будут пересчитаны, начиная с 1 января 2016 года.

Пенсионный фонд Украины со второй половины марта начнет выплаты пересчитанных пенсий для 12 силовых ведомств.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Пенсионный фонд со второй половины марта начнет выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим. Пенсии будут перечислены с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут пересчитаны по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу - Минобороны, МВД и другие”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионерам для этого не нужно будет отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

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Согласно сообщению, для перерасчета пенсий военнослужащим (кроме лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел) будут учитываться оклад по должности, оклад по специальному званию и процентная надбавка за выслугу лет.

При пересчете пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года.

Отмечается, что пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 - еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.

При пересчете пенсий также учтены требования Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц» в части перерасчета пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с законом «О Национальной полиции Украины». Пенсии им будут пересчитаны с 1 января 2016 года с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. То есть, с 1 января 2018 года они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

В общем пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тысячи гривен с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, Министерство социальной политики Украины планирует поэтапно увеличивать пенсии военнослужащим с учетом финансовых возможностей, с 2018 по 2020 годы размер пенсий вырастет в среднем на 3 тыс. грн.