Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в марте

В ближайшее время факторы для украинской валюты будут благоприятными, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

В марте сохранятся благоприятные факторы для укрепления гривни. Ранее она упала под влиянием сезонных факторов.

"Гривня укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что ранее она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальным показателям", – рассказал в комментарии "Обозревателю", специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Читайте такжеПочем валюта: Нацбанк укрепил гривню к доллару, но опустил к евроПо его словам, в первую очередь на падение гривни повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) на сумму около $300, что привело к тому, что гривня значительно укрепилась.

Также Фурса успокоил, что праздничные выходные в марте никак не скажутся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта.

"Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривни, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятные", – отметил экономист.

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие несколько лет в МВФ не ожидают значительного колебания курса гривны по отношению к доллару.