Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в марте

08:26, 07 марта 2018
Финансы
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по словам эксперта, динамика курса сохранится до конца марта/ фото УНИАН

"Гривня укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что ранее она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальным показателям", – рассказал в комментарии "Обозревателю", специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Читайте такжеПочем валюта: Нацбанк укрепил гривню к доллару, но опустил к евроПо его словам, в первую очередь на падение гривни повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) на сумму около $300, что привело к тому, что гривня значительно укрепилась.

Также Фурса успокоил, что праздничные выходные в марте никак не скажутся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта.

"Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривни, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятные", – отметил экономист.

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие несколько лет в МВФ не ожидают значительного колебания курса гривны по отношению к доллару.

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