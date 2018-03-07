НБУ оштрафовал банк Тигипко на 6 миллионов

Штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и недостаточное управление рисками в этой сфере.

Национальный банк Украины оштрафовал принадлежащий Сергею Тигипко "ТАСкомбанк" на 6,08 миллиона гривень за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и недостаточное управление рисками в этой сфере.

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Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг в этом банке, требованиям законодательства Украины.

Согласно сообщению, в феврале регулятор также применил меры воздействия к "Асвио банку" в виде письменного предупреждения за нарушение требований по идентификации клиентов и финансовому мониторингу.

Справка УНИАН. "ТАСкомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и по состоянию на 1 июля 2017 года по объему активов занимал 19 место среди 88 работающих банков страны.

Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.