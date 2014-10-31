Нацбанк отменил два ограничения на покупку валюты

Как говорится в сообщении на сайте НБУ, это решение оформлено постановлением правления Нацбанка №685 от 30 октября, которое вносит изменения в постановление №540 от 29 августа.

Нововведения вступят в силу 3 ноября.

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"Одновременно с целью обеспечения надлежащего контроля со стороны уполномоченных банков за операциями резидентов относительно оплаты работ, услуг, интеллектуальной собственности НБУ снизил порог документального подтверждения соответствия контрактных цен на работы, услуги, права интеллектуальной собственности, которые являются предметом договора резидентов с нерезидентами, конъюнктуры рынка с EUR100 тыс. до EUR50 тыс.", – говорится в пресс-релизе центробанка.