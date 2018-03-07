Рост экономики в 3,5% недостаточен для реального повышения качества жизни украинцев - глава МВФ в Украине

Он отметил, что Украина в 2014–2015 годах потеряла почти 20% ВВП, и это нужно восстановить.

Для МВФ вопрос цены на газ в Украине в приоритете. Цена на газ для домохозяйств должна быть такой же, которую платят импортеры, поскольку разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Об этом в интервью журналу "Новое время" заявил Йоста Люнгман, глава МВФ в Украине.

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По его словам за последние четыре года Укра- ина провела много реформ, и существенная их часть прошла в сложные 2014-2015 годы, когда экономика сокращалась, финансовый рынок лихорадило от нестабильности, а гривня резко девальвировала. Кроме того, на востоке страны - военный конфликт. "Несмотря на такие сложные обстоятельства, Украина сумела достичь существенного прогресса во многих реформах. Сейчас ситуация иная - стало лучше. Экономика стабилизировалась, это создает условия, чтобы продолжить работу, начатую в 2014–2015 годах", - отметил Люнгман.

Финансист подчеркнул, что сейчас важно сфокусироваться на структурных реформах и экономическом росте, который дал бы возможность повысить зарплаты и жизненные стандарты. Он выразил убеждение, что до парламентских и президентских выборов, больше года, поэтому "для реформ достаточно времени".

"Можем говорить о более высоком росте в 2018-м, предпосылки которого заложены в том числе и в 2017 году. Однако даже рост в 3–3,5% недостаточен для того, чтобы у украинцев реально выросло качество жизни, а страна догнала своих западных соседей. Украина в 2014-2015 годах потеряла почти 20% ВВП, и это нужно восстановить", - подчеркнул глава МВФ в Украине.

"Озвучу уже приведенный мною раньше аргумент: рост зарплат должен происходить пропорционально росту продуктивности. Если же зарплаты будут расти, а продуктивность нет, то это никак не будет способствовать созданию стабильной эконо- мической среды в Украине", - отметил Люнгман.

Полную версию интервью Йосты Люнгмана читайте в новом выпуске журнала "Новое время" от 7 марта 2018 года.