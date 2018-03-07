Курс валют: в обменниках подешевел доллар, но подорожало евро
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 7 марта составляет 26,40 гривни, евро - 32,80 гривни.
Читайте такжеЭксперт назвал причины "искусственного" обесценивания гривни
Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,30 гривни, евро - за 32,60 гривни за одну денежную единицу.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 марта, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 26,45 гривни/доллар, в то время как стоимость евро была ниже – на уровне 32,75 гривни/евро.
Сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,09/26,12 гривни/доллар.
По сравнению с открытием торгов гривня выросла к доллару на 19 копеек.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,36/32,41 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4675/0,4683 гривни/рубль.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,1019 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 210 сделок на сумму 149,20 миллиона долларов.