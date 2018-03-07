НБУ купил у банков почти 60 миллионов долларов

13:12, 07 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,1119 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 68,7 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к 11:30 установились на уровне 26,09/26,12 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к этому часу установился на уровне 26,0895 грн/долл., участники рынка заключили 100 сделок на сумму 64,36 млн долл.

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Теги: #курс гривни#валютный аукцион#курс доллара