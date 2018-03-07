Семеро украинцев попали в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes (инфографика)

Самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается Ринат Ахметов.

В рейтинг богатейших людей планеты 2018 года, который ежегодно составляет американский журнал Forbes, попали семеро украинцев.

Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занял 334 строчку рейтинга, его состояние оценивается в $5,5 миллиарда.

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Вторую позицию среди украинцев занимает владелец железорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием $1,6 миллиарда и 1477 строчкой в рейтинге.

На третьем месте владелец аграрного холдинга МХП Юрий Косюк, его активы которого оценили в $1,5 миллиарда (1561 строчка в рейтинге).

Четвертую позицию занимает основатель «Интерпайп» Виктор Пинчук с $1,4 миллиардами (1650 место).

Также в список попали экс-владельцы «Приватбанка» Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с $1,2 миллиарда и $1 миллиард соответственно. (1867 и 2124 места).

Последний украинец в списке Forbes — народный депутат Вадим Новинский с состоянием в $1 миллиард. Он также на 2124 строчке в рейтинге.

Согласно рейтингу Forbes, богатейшим человеком мира стал создатель Amazon Джефф Безос, который вытеснил с первой строчки рейтинга сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Forber оценил состояние Безоса в $112 миллиардов и отметил, что за год оно выросло более чем на $39 миллиардов, что является самым большим скачком в размере состояния за всю историю.

Состояние Гейтса оценивается в $90 миллиардов. Третью строчку занимает руководитель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, американский бизнесмен Уоренн Баффет с состоянием в $83 миллиарда.

Четвертую строчку рейтинга с состоянием в $72 миллиарда занял французский бизнесмен Бернард Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, который в 2017-м и 2016-м году даже не входил в топ-10 богатейших людей планеты.