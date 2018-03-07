Семеро украинцев попали в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes (инфографика)

02:33, 07 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Рейтинг опубликован на сайте журнала.

фото forbes.com

Самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занял 334 строчку рейтинга, его состояние оценивается в $5,5 миллиарда.

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Вторую позицию среди украинцев занимает владелец железорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием $1,6 миллиарда и 1477 строчкой в рейтинге.

На третьем месте владелец аграрного холдинга МХП Юрий Косюк, его активы которого оценили в $1,5 миллиарда (1561 строчка в рейтинге).

Четвертую позицию занимает основатель «Интерпайп» Виктор Пинчук с $1,4 миллиардами (1650 место).

Также в список попали экс-владельцы «Приватбанка» Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с $1,2 миллиарда и $1 миллиард соответственно. (1867 и 2124 места).

Последний украинец в списке Forbes — народный депутат Вадим Новинский с состоянием в $1 миллиард. Он также на 2124 строчке в рейтинге.

фото forbes.com

Согласно рейтингу Forbes, богатейшим человеком мира стал создатель Amazon Джефф Безос, который вытеснил с первой строчки рейтинга сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Forber оценил состояние Безоса в $112 миллиардов и отметил, что за год оно выросло более чем на $39 миллиардов, что является самым большим скачком в размере состояния за всю историю.

Состояние Гейтса оценивается в $90 миллиардов. Третью строчку занимает руководитель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, американский бизнесмен Уоренн Баффет с состоянием в $83 миллиарда.

Четвертую строчку рейтинга с состоянием в $72 миллиарда занял французский бизнесмен Бернард Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, который в 2017-м и 2016-м году даже не входил в топ-10 богатейших людей планеты.

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Теги: #богатые в Украине#миллиардеры в мире