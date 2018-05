Доллар поднялся к иене на рекордный уровень за 6 лет

Курс иены на этом фоне упал до рекордного за 6 лет уровня - за 1 доллар на закрытии торгов давали 110,9 иен против 109,2 утром, сообщает Прайм.

Главный индекс Nikkei, отражающий акции 225 ведущих компаний биржи, за день операций поднялся на 4,83% - до отметки 16 413,76 пункта, показав рекордный рост за 7 лет. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 4,3% - до отметки 1 333,64 пунктов.

"Сегодня двойным стимулом для рынка послужили разговоры о повышении пенсионным фондом Японии своей доли в акциях коммерческих компаний и решение ЦБ Японии о расширении денежной базы. Всем было очевидно, что действий ЦБ не хватает для достижения поставленных целей, поэтому их решение было только вопросом времени и сейчас привело к блестящим результатам", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика австралийской компании AMP Capital Investors Ltd. Шейна Оливера.

Сильнее всего сегодня выросли акции компаний, оперирующих на рынке недвижимости - Tokyu Fudosan Holdings Inc. (10,89%), Tokyo Tatemono Co Ltd. (10,6%), Mitsubishi Estate Co Ltd. (9,26%). На 6,3% упали котировки компании-производителя электроники Casio Computer Co Ltd.