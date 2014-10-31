У банка «Россия» из-за санкций заморожены дивиденды на $21 млн

У банка «Россия» из-за западных санкций в США заморожены дивиденды почти на $21 млн, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Wall Street Journal, которое обнародовало финансовые результаты третьего квартала компании CTC Media Inc.

Как отмечает газета, банк «Россия» контролирует зарегистрированную на Кипре фирму Telcrest Investments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежит около четверти акций в CTC Media. Штаб-квартира CTC Media находится в Москве, но эта компания котируется на фондовой бирже Nasdaq.

Читайте такжеЕС может усилить санкции против РФ, если она признает выборы в "ДНР" и "ЛНР" В отчете за третий квартал CTC заявляет об увеличении «других необоротных активов» на $20,8 млн, которые представляют собой «дивиденды одному из наших акционеров и которые были заблокированы в соответствии с американскими санкциями в отношении банка «Россия», уточняет издание.

Пресс-секретарь СТС заявил, что акционером, о котором идет речь, является Telcrest и что замороженные средства были помещены на специальный ограниченный счет, когда внутренний надзорный комитет решил, что выплата дивидендов будет противоречить санкциям США.

Представитель банка «Россия» на просьбу о комментарии не ответил, связаться с представителями Telcrest газете также не удалось.

20 марта Министерство финансов США ввело санкции против России, в список "запрещенных" предприятий и финучреждений вошел «Акционерный банк «Россия». 24 марта сообщалось, что президент РФ Владимир Путин открыл счет в банке «Россия».