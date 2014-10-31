Банк Японии увеличил программу вливания в бюджет на $182 млрд

Банк Японии принял решение о расширении программы смягчения денежно-кредитной политики, передает «Газета.Ru» со ссілкой на Agence France-Presse.

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На фоне этого решения курс иены упал до 110,90 к доллару, что стало самым низким уровнем с января 2008 года, в то время как фондовый индекс Токио Nikkei 225 вырос более чем на пять процентов.

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