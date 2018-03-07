По словам министра финансов, власти сейчас находятся на этапе обсуждения условий новой программы, в которую могут войти невыполненные условия предыдущей программы.

Украина ведет переговоры с Еврокомиссией по увеличению суммы макрофинансовой помощи с предварительно согласованных 1 млрд евро.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на слова министра Александра Данилюка.

При этом Данилюк подчеркнул, что в данном вопросе нужно учитывать позиции обеих сторон.

«Здесь есть две стороны. С одной стороны, макрофинансовая помощь должна соответствовать нашим потребностям. Мы рассчитали сумму и вышли на 1,8 миллиарда евро. С другой стороны, мы также не можем не учитывать возможности Евросоюза. Всегда есть позиции двух сторон. Работа продолжается. Но пока речь идет о сумме около миллиарда евро», - отметил он.

По словам министра, власти сейчас находятся на этапе обсуждения условий новой программы, в которую могут войти невыполненные условия предыдущей программы. Среди них - решение проблемы с проверкой электронных деклараций.

Данилюк напомнил, что срыв именно этого условия привел в прошлом году к неполучению третьего транша от ЕС в 600 млн евро. Поэтому, по его словам, нужно не допустить этого в рамках новой программы.

Как сообщал УНИАН, ключевым условием готовящейся четвертой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины является запуск автоматической верификации электронных деклараций.

По словам заместителя руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерины Матерновой, новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.