Рост цен в Украине замедлился до 14%

Инфляция в феврале 2018 года к предыдущему месяцу, январю 2018 года, замедлилась до 0,9% с 1,5% месяцем ранее.

Инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11%, зафиксированных в январе 2018 к январю 2017-го.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, инфляция в феврале 2018 года к предыдущему месяцу, январю 2018 года, замедлилась до 0,9% с 1,5% месяцем ранее.

Базовая инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с предыдущем месяцем, январем 2018 года, замедлилась до 0,6% с 0,7%, зафиксированных в январе к декабрю.

Согласно приведенным данным, в годовом выражении - февраль 2018 года к февралю 2017 года - базовая инфляция замедлилась до 9,7% с 9,8% месяцем ранее.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2017 года, ускорилась до 1,5% с 1%, зафиксированных в декабре к ноябрю.

В годовом выражении - январь 2018 года к январю 2017 года - инфляция ускорилась до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.