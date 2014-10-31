Российский рубль снова вошел в пике

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:20 мск пятницы вырос на 35 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 41,99 рубля, сообщает Прайм.

Курс евро к рублю увеличился на 28 копеек - до 52,7 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 32 копейки - до 46,81 рубля.

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По данным регулятора, 29 октября ЦБ продал валюты на 125,08 миллиарда рублей.