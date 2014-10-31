Золото подешевело до минимума с 2010 года

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2014 года в ходе торгов на Чикагской товарной бирже упала на 2,7% до 1166,2 доллара за унцию до минимума с 30 июля 2010 года, сообщает ТАСС.

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С начала текущего года золото дорожало на 15% до максимума в марте на уровне 1391 доллара за унцию, однако затем этот драгоценный металл стал дешеветь, и на данный момент его стоимость нивелировала весь предыдущий рост, опустившись на 2,7% относительно закрытия торгов 31 декабря 2013 года.