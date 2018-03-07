Гривня уходит на выходные в значительном плюсе: укрепилась до 26,05 за доллар

С открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 25 копеек.

В среду, 7 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,05 грн/долл.

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Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 25 копеек. выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,29/32,33 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0937 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 570 сделок на сумму 539,82 млн долл.