Крупнейший российский банк ВТБ из-за санкций просит у государства помощь в $5 млрд

Российский ВТБ просит несколько сотен миллиардов рублей на докапитализацию, рассказал «Ведомостям» один из госбанкиров, причем часть этой суммы банк хочет получить до конца года.

О том, что ВТБ обсуждает пополнение капитала, знает и человек, близкий к чиновникам финансового блока правительства РФ. Госбанку нужно более 100 млрд руб., ближе к 200 млрд, подтвердил источник в группе ВТБ, из них 50-70 млрд — в этом году.

Читайте такжеРоссия из-за санкций и дешевой нефти может сократить расходы бюджета на 10%Схема предоставления этих средств обсуждается, продолжает он, основных вариантов три: ВТБ получит деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) и купит на них облигации Минфина, либо получит деньги от Внешэкономбанка (ВЭБ) и на соответствующую сумму купит бонды госкорпорации, либо через банк пойдут деньги ФНБ на инфраструктурные проекты — ФНБ даст ВТБ средства, чтобы тот профинансировал отобранные проекты.

Докапитализация ВТБ уже обсуждалась на совещаниях у премьера Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова, указывает федеральный чиновник. По его словам, обсуждался порядок сумм 50-70 млрд руб. в этом году, всего — 200 млрд. Впрочем, добавляет он, решение еще не принято.

Представители ВТБ и Шувалова от комментариев отказались, запрос в ВЭБ остался без ответа.

Сопоставимое по размеру вливание от государства в капитал ВТБ в этом году уже получал. В сентябре ВЭБ конвертировал выданный в кризис субординированный кредит ВТБ в привилегированные акции, что увеличило его капитал на 214 млрд руб.

Рост банку необходим: сохраняется повышенный спрос российских компаний на кредиты из-за закрытия внешних рынков. Увеличивать капитал за счет прибыли тяжело — идет начисление резервов, которые эту прибыль съедают, рентабельность капитала у госбанка недалека от нуля.