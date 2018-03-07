Компании нардепа Климова через суд избавились от почти 13 миллиардов гривен долга

Судьи постановили, что принятие банком на баланс переданного в залог футбольного стадиона в Одессе, рыночная стоимость которого около 1,2 млрд грн, – достаточно для выполнения в полном объеме кредитных обязательств на общую сумму 12,7 миллиарда гривен.

Компании связанные с народным депутатом Леонидом Климовым, бывшим владельцем АО "Имэксбанк", через суд избавились от долгов на 12,7 миллиардов гривен.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, судьи хозяйственного суда Одесской области своим разъяснением решения о прекращении производства по делу задолженности фактически «простили» заемщикам-инсайдерам АО «Имэксбанк» долг. Судьи постановили, что принятие банком на баланс переданного в залог футбольного стадиона в Одессе, рыночная стоимость которого около 1,2 млрд грн, – достаточно для выполнения в полном объеме кредитных обязательств на общую сумму 12,7 миллиарда гривен.

Отмечается, что за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО «Имэксбанк» были выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрособ-инсайдеров. Единственным залогом по кредитам был футбольный стадион в Одессе, стоимость которого накануне переоценили до 7,8 миллиардов для проведения сделки.

Читайте такжеСуд снял арест с имущества экс-владельца "Имэксбанка" нардепа КлимоваФонд гарантирования вкладов обжаловал такую схему. Параллельно с этим, в мае 2017 года, в счет погашения обязательства по четырем кредитным договорам из сорока одного, АО «Имэксбанк» во внесудебном порядке обратил взыскание на предмет ипотеки и приобрел право собственности на футбольный стадион в Одессе.

"Пытаясь помешать банку обратить взыскание на стадион ипотекодателем (заемщиком банка) был инициирован судебный спор, который рассматривался в хозяйственном суде Одесской области. Учитывая обстоятельства, при которых дело попало на рассмотрение указанного состава суда (истцом семь раз заявлялись одинаковые исковые заявления с недостатками, очевидно с целью «обойти» систему автоматизированного распределения дел) и сомнения в беспристрастности, АО «Имэксбанк» подал заявление об отводе судьи, которое фактически без обоснования было отклонено. И поскольку на дату последнего судебного заседания предмет спора в деле уже отсутствовал (на тот момент владельцем стадиона уже стал АО «Имэксбанк»), постановлением суда производство по делу было закрыто", - сообщили в пресс-службе.

Через неделю после этого представители компании-заемщика обратились в суд с очередным заявлением зля разъяснение предыдущего постановления.

"В результате, 16 февраля 2018 года суд вынес постановление, которым судья Никифорчук Н. И. разъяснил свое постановление о закрытии производства по делу №916/485/17, «установив определенные факты» и фактически превратив обычное процессуальное постановление на решение суда по существу спора. Так, в частности суд «установил», что должниками, якобы, выполнены в полном объеме обязательства на общую сумму 12,7 млрд грн, при том, что стоимость стадиона независимые оценщики определили на уровне 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первая попытка должников АО «Имэксбанк» с помощью судебных решений избавиться от долга. Так, с аналогичной целью в январе 2018 года трое заемщиков, кредиты которых не были погашены за счет ипотечного имущества (стадиона), обратились в хозяйственный суд Одесской области с заявлениями о признании решений о взыскании с них задолженности, выданных судом в 2016 году не подлежащими исполнению.