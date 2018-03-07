После долгих выходных доллар и евро значительно подешевеют: НБУ укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 12 марта: 100 USD – 2609.3953 грн; 100 EUR – 3240.0861 грн; 10 RUR - 4.5939 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2609.3953 (7 марта – 2634.8957)

100 EUR – 3240.0861 (7 марта – 3270.1691)

10 RUR – 4.5939 (7 марта – 4.6632)

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,05 грн/долл. С открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 25 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,29/32,33 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0937 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 570 сделок на сумму 539,82 млн долл.