Депутаты предлагают полностью отменить 3 группу ФЛПа

20:36, 07 марта 2018
Финансы
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В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить 3 группу ФЛП / фото korupciya.com

Об этом сообщает AIN.ua. Сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения — это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей. Его основное преимущество — уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность. 3-я группа — очень популярна среди украинских IT-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5%. 

Отмена 3 группы налогооблажения — одна из норм, которую предлагают депутаты.  3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.

Также депутаты предлагают снизить основную ставку НДС с 20% до 16% — чтобы бизнесы перестали пытаться оптимизировать уплату этого налога. Все эти меры, по мнению авторов проекта, помогут вывести украинскую экономику из тени. 

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Теги: #3 группа ФЛП#отмена 3 группы ФЛП