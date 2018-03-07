Депутаты предлагают полностью отменить 3 группу ФЛПа

По мнению авторов проекта это поможет вывести украинскую экономику из тени.

В Верховной Раде на днях был зарегистрирован законопроект № 8089 , суть которого - изменения в налоговую систему страны. Его авторы — депутаты БПП Андрей Шинькович и Геннадий Чекита предлагают отмену третьей группы для тех налогоплательщиков, которые выбирают для себя упрощенную систему налогообложения.

Об этом сообщает AIN.ua. Сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения — это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей. Его основное преимущество — уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность. 3-я группа — очень популярна среди украинских IT-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5%.

Отмена 3 группы налогооблажения — одна из норм, которую предлагают депутаты. 3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.

Также депутаты предлагают снизить основную ставку НДС с 20% до 16% — чтобы бизнесы перестали пытаться оптимизировать уплату этого налога. Все эти меры, по мнению авторов проекта, помогут вывести украинскую экономику из тени.