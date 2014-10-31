Бизнес-ассоциации призвали новую коалицию не вводить "двойной" акциз

"Введение акциза на розничную продажу не отвечает нормам Европейского Союза, противоречит обещаниям улучшить бизнес-климат в государстве и дискриминирует розничную торговлю подакцизными товарами", – заявил в письме вице-президент Национальной ассоциации розничной торговли Юрий Бондарев.

По его прогнозу, введение дополнительного акциза ухудшит бизнес-климат, увеличит долю контрабанды и контрафакта подакцизной продукции, сократит легальное производство и легальную торговлю подакцизными товарами, что создаст проблемы для доходов государственного бюджета Украины.

В проекте предлагаемого коалиционного соглашения зафиксированы планы ввести дополнительный акциз на алкогольные напитки, пиво, табачные изделия и топливо. "Второй" акциз будет идти в местные бюджеты и его ставка будет регулироваться местными советами (максимум – 5%), сообщает Ukranews.

Ранее внедрить "второй акциз" правительство Арсения Яценюка предлагало в законопроекте №5078. Но законопроект был отклонен парламентом. Против данной инициативы выступили Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП), профильные ассоциации производителей подакцизных товаров.

Так, по прогнозам директора Ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергея Михайлечко, введение нового налога резко ударит по виноделам страны:

- Минимальная розничная цена на бутылку столового вина составляет 20 грн., ставка акциза - 0,01 грн. В случае взыскания 5% от продаж (1 грн.) акциз фактически составит 1,01 грн. Таким образом, рост 10 000%.

Издание "Экономическая правда" также раскритиковала данную инициативу:

- 5-процентный налог с оборота ("второй" акциз) проводится под "соусом" децентрализации и увеличения наполнения местных бюджетов. Но примечательно, что такой налог противоречит Директиве ЕС 2011/64. Ни одна страна в Европе не использует такого рода налог. А значит, рано или поздно он будет отменен и в Украине.