Эксперт объяснил февральское укрепление гривни к доллару

Укрепление гривни к доллару обеспечила благоприятная ситуация на внешних рынках, в частности продолжающийся рост цен на сырьевые товары.

Укрепление национальной валюты Украины к доллару США, продолжающееся с середины января 2018 года, обусловлено благоприятной ситуаций на внешних рынках для украинских экспортеров и связанным с этим ростом валютной выручки.

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Такое мнение высказал УНИАН главный экономист "Альфа-Банка" (Украина) Алексей Блинов.

"Рост цен на сырьевые товары продолжается. В частности, месячный объем экспортной выручки Украины от продажи металлопродукции уже превысил 1 миллиард долларов в месяц, увеличившись по сравнению с концом 2017 года более чем на 100 миллионов долларов", - сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что за последний месяц зерновые подорожали на 7-12 долларов за тонну.

"Это еще дополнительные 50 миллионов долларов экспортной выручки в месяц. В масштабах украинского рынка прирост экспортных поступлений только по двум базовым группам за столь короткий срок на 150 миллионов долларов в месяц - это существенные объемы", - добавил Блинов.

Эксперт подчеркнул, что позитивная ценовая динамика наблюдается уже много месяцев подряд, формируя у участников рынка оптимистичные ожидания.

По его словам, очередное повышение учетной ставки Национального банка поддерживает спрос на гривневые активы.

"Так, на последнем аукционе 6 марта Минфину пришлось повысить уровень процентных ставок по ОВГЗ со сроком обращения 6-12 месяцев до 17% годовых, а по 3-месячным бумагам до 17,5%", - пояснил Блинов.

Помимо этого, как отметил эксперт, в Украине начался традиционный сезон пониженного спроса на иностранную валюту. "Второй квартал обычно имеет наилучшее сальдо внешнеторгового и текущего балансов, когда соотношение спроса и предложения на рынке благоприятствует укреплению гривни", - резюмировал он.

Справка УНИАН. В Украине девальвация гривни к доллару за 2017 год составила всего 3,2%, однако с 18 декабря прошлого года национальная валюта практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 гривни/доллар.

Во второй половине января текущего года девальвационное давление на гривню на валютном рынке ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривни к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции.

Как следствие, курс укрепился на 3,8% в феврале и 4% с начала года, что и позволило НБУ продолжить пополнение резервов на межбанковском рынке.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составляют 26,01/26,05 гривни/доллар.