В январе 68 работающих в Украине банков получили прибыль - НБУ

В то же время 16 банков завершили январь с убытком.

По итогам января 2018 года 68 работающих в Украине банков получили прибыль на общую сумму 3,012 миллиарда гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно приведенным данным, наибольший показатель прибыли у "ПриватБанка" (1,105 миллиарда гривень), "Райффайзен Банка Аваль" (451,6 миллиона гривень) и "УкрСиббанка" (231,1 миллиона гривень).

В то же время 16 банков завершили январь с убытком, общая сумма которого составила 1,668 миллиарда гривень. В том числе наибольший убыток получили "Укрэксимбанк" (455 миллионов гривень), "Укрсоцбанк" (445,8 миллиона гривень) и неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива" (349,5 миллиона гривень).

В целом, как отметил регулятор, прибыль банковской системы за январь составила 1,344 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.