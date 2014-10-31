Гривня продолжает держаться на уровне 13,45 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что количество сделок на валютном межбанке традиционно незначительное, и спрос на валюту превышает предложение.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 16,30/16,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,30/0,32 грн/рубль.

Напомним, сегодня НБУ проведет интервенцию для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл., для участия в которой банки могут подавать по одной заявке в пределах 10% заявленного объема интервенции.

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Как сообщал УНИАН, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

28 октября к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл., что, по мнению экспертов, вызвано завершением парламентских выборов и ожиданиями возможного изменения политики Национального банка на валютном рынке.

В тот же день НБУ заявил о намерениях продолжить интервенции на валютном рынке, и 29 октября провел интервенцию для подкрепления касс банков, в результате которой продал банкам 86,84 млн долл. США по курсу 12,95 грн/долл.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что гривня на межбанке укрепилась до 13,45 за доллар.