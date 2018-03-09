Австралийские метеорологи майнили биткойны на рабочем месте

Два сотрудника подозреваются в использовании мощных компьютеров метеобюро для майнинга криптовалют.

Два сотрудника Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании служебного оборудования для майнинга биткойнов.

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Об этом сообщает The Guardian.

Два сотрудника IT-департамента Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании мощных компьютеров метеобюро для майнинга криптовалют.

Представители бюро отказались от комментариев, мотивируя это тем, что "расследование продолжается".

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года в институте Патона обнаружили "фабрику" для майнинга криптовалюты Bitcoin.

Следствие отметило, что для реализации преступного умысла на территории Лечебно-оздоровительного комплекса "ИЭС им. Патона" было размещено 200 единиц компьютерного оборудования, так называемые "майнеры".