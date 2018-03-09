Австралийские метеорологи майнили биткойны на рабочем месте
10:37, 09 марта 2018Финансы
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Два сотрудника подозреваются в использовании мощных компьютеров метеобюро для майнинга криптовалют.
Иллюстрация REUTERS
Два сотрудника Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании служебного оборудования для майнинга биткойнов.
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Об этом сообщает The Guardian.
Два сотрудника IT-департамента Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании мощных компьютеров метеобюро для майнинга криптовалют.
Представители бюро отказались от комментариев, мотивируя это тем, что "расследование продолжается".
Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года в институте Патона обнаружили "фабрику" для майнинга криптовалюты Bitcoin.
Следствие отметило, что для реализации преступного умысла на территории Лечебно-оздоровительного комплекса "ИЭС им. Патона" было размещено 200 единиц компьютерного оборудования, так называемые "майнеры".
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