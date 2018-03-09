Китай намерен сделать юань мировой валютой

Цель Пекина - использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.

Власти Китая намерены продолжать курс постепенной интернационализации юаня.

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Об этом сообщает Росбалт.

По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина - использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях. Также Китая планирует открыть свой финансовый рынок.

"Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала", - добавил Сяочуань.

В ноябре 2015 года юань по решению МВФ был включен в корзину SDR, куда входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.