Китай намерен сделать юань мировой валютой
11:28, 09 марта 2018Финансы
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Цель Пекина - использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.
Иллюстрация REUTERS
Власти Китая намерены продолжать курс постепенной интернационализации юаня.
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Об этом сообщает Росбалт.
По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина - использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях. Также Китая планирует открыть свой финансовый рынок.
"Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала", - добавил Сяочуань.
В ноябре 2015 года юань по решению МВФ был включен в корзину SDR, куда входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.
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