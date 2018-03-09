МВФ до сих пор не определился, когда отправит в Украину оценочную миссию (видео)

Ключевое требование МВФ простое: Украина должна доказать преданность реформам не на словах, а на деле.

Без миссии выделение следующего транша невозможно. Однако постоянный диалог с Киевом на всех уровнях - от официального до рабочего - продолжается.

Читайте такжеМВФ назвал сроки четвертого пересмотра программы кредитования Украины

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Ключевое требование МВФ простое: Украина должна доказать преданность реформам не на словах и не в разовых демонстрациях", - говорится в сообщении.