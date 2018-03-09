МВФ до сих пор не определился, когда отправит в Украину оценочную миссию (видео)
11:50, 09 марта 2018Финансы
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Ключевое требование МВФ простое: Украина должна доказать преданность реформам не на словах, а на деле.
Иллюстрация REUTERS
Без миссии выделение следующего транша невозможно. Однако постоянный диалог с Киевом на всех уровнях - от официального до рабочего - продолжается.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Ключевое требование МВФ простое: Украина должна доказать преданность реформам не на словах и не в разовых демонстрациях", - говорится в сообщении.
МВФ до сих пор не определился с датой, когда отправит в Украину оценочную миссию
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