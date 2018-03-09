Еврокомиссия хочет выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 1 миллиарда евро

В ЕК рассчитывают, что Европарламент, Совет ЕС и государства-члены утвердят соответствующее решение.

Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро.

Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал своей странице в Twitter.

«Комиссия предлагает 1 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины. Важно, что ЕС стоит (вместе с Украиной), и это (МФП) поддержит страну. Мы рассчитываем, что Европейский парламент, Совет ЕС и государства-члены утвердят это решение», - отметил он.

На брифинге представитель Европейской комиссии Александр Винтерштайн также сообщил, что «Европейская комиссия утвердила предложения по новой программе макрофинансовой помощи на сумму 1 млрд евро для Украины, чтобы поддержать стабилизационные и структурные реформы».

«Новая программа ставит целью достижение экономической стабильности и поддержку структурных реформ, на что были направлены и три предыдущие МФП», - подчеркнул он.

Представитель ЕК отметил, что условием для получения помощи будет реализация реформ, разработанных для того, чтобы «реагировать на уязвимые места в украинской экономике».

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Это уже четвертая программа, по которой Киев получает макрофинансовую помощь от Брюсселя. С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами. Из этой суммы 1,61 млрд было выделено в 2014 и 2015 годах в рамках первой и второй программ МФП. В апреле 2015 года ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы.

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ключевым требованием ЕС к Украине для получения четвертой программы макрофинансовой помощи является запуск автоматической верификации электронных деклараций.

По словам заместителя руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерины Матерновой, новая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.