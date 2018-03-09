По убеждению президента, такое решение свидетельствует о признании Евросоюзом прогресса Украины в проведении реформ.

Президент Петр Порошенко приветствует решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Об этом он написал в Twitter.

«Приветствую решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине в поддержку реформ и экономического роста. Это является важным элементом пакета моих последних договоренностей с лидерами Евросоюза по углублению отношений между Украиной и ЕС», - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил президента ЕК Жана-Клода Юнкера и других членов Еврокомиссии за это решение.

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«Искренне благодарен президенту JunckerEU и всем членам Еврокомиссии за решительный шаг поддержки, который является признанием нашего прогресса в реформах, и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной», - написал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Европейская комиссия предложила Совету ЕС и Европарламента предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.