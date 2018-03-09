Предложения Еврокомиссии о предоставлении Украине новой финпомощи будут направлены в ЕП и Совет ЕС 12 марта

Европарламент, Совет ЕС и государства-члены должны утвердить соответствующее решение.

Предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи должны поступить для дальнейшего рассмотрения в Европейский парламент и Совет Европейского Союза в понедельник, 12 марта.

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Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Еврокомиссии.

«Это должно произойти уже в следующий понедельник», - сказали в ЕК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Европейская комиссия предложила Совету ЕС и Европарламента предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро.

В ЕК отметили, что в меморандуме о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи предусмотрены невыполненные требования по предыдущей третьей программе.

В апреле 2015 года ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы. В частности, выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев.

1 марта министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ключевым требованием ЕС к Украине для получения четвертой программы макрофинансовой помощи является запуск автоматической верификации электронных деклараций.