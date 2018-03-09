Криптовалюты дешевеют: биткоин снова упал ниже $9000
16:50, 09 марта 2018Финансы
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Трейдеры обеспокоены новостями о приостановке работы криптовалютных бирж FSHO и Bit Station в Японии.
Иллюстрация REUTERS
Самая популярная криптовалюта в мире биткоин в пятницу снова опустился ниже отметки в $9000. Другие известные криптовалюты, включая Ripple, Ethereum и Litecoin, также дешевеют в пятницу.
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В ходе торгов в пятницу биткойн падал ниже $8400. Согласно данным CoinDesk, к 14:50 криптовалюта отыграла падение и торгуется на уровне $9020, передает «Коммерсант».
Трейдеры обеспокоены новостями о приостановке работы криптовалютных бирж FSHO и Bit Station в Японии. Кроме того, ранее стало известно о краже криптовалюты NEM с японской криптовалютной биржи Coincheck на сумму более 58 млрд йен (примерно $548 млн).
Криптовалютой называется вид цифровой валюты, функционирующей на технологии блокчейн — децентрализованной базы данных.
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