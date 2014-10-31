Банк России в попытках спасти рубль от падения резко повысил ключевую ставку

Банк России резко повысил ключевую ставку в ответ на разгон инфляции и девальвацию рубля, пообещав смягчение политики при изменении внешних условий.

Как сообщает Reuters, неожиданно резкое повышение ставки вряд ли надолго стабилизирует валютный рынок, где заведомо известные правила игры ЦБ позволяют участникам торгов зарабатывать, говорят эксперты, ожидающие скорую отмену валютного коридора.

Совет директоров ЦБ решил повысить с 5 ноября ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов до 9,50 процента годовых.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, полагали, что октябрьское повышение ограничится 50 пунктами, один инвестбанк ждал увеличения на 75 пунктов и два - на 100. Только Commerzbank ожидал 200 базисных пунктов.

Регулятор объяснил повышение ставки ускорением роста потребительских цен на фоне запрета продуктового импорта и ослабления рубля, подпитываемого падением цен на нефть и санкциями Запада.

С начала года российская валюта потеряла более 20 процентов к доллару США.

По оценкам ЦБ, вклад внешнеторговых ограничений, введенных Россией в августе, в годовой темп прироста потребительских цен по итогам года составит 1,2 процентного пункта, вклад ослабления рубля с начала года - 1,3 процентного пункта.

"На фоне ускорения роста потребительских цен инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжили расти, что оказывало дополнительное давление на цены", - указал ЦБ.

На 27 октября годовой темп прироста потребительских цен составил 8,4 процента, что превышает официальный прогноз властей на конец года в 7,5-8,0 процента.

Читайте такжеОбвал российского рубля привел к экономическому спаду в странах Центральной АзииПо оценкам Банка России, до конца первого квартала 2015 года инфляция останется на уровне выше 8 процентов, а темпы экономического роста в четвертом квартале 2014 года и первом квартале 2015 года будут близкими к нулю.

ЦБР недостаточно обосновал в пресс-релизе резкое повышение ставки, уверены эксперты и утверждают, что это было сделано для подготовки почвы для свободного плавания рубля, к которому регулятор обещал перейти до конца текущего года.

"Видно, что по большому счету, объяснение, которое содержится в сообщении, несколько натянутое и явных аргументов в тексте, почему ЦБ повысил ставку на 150 базисных пунктов, не содержится", - сказал Дмитрий Полевой из ING, добавив, что есть только косвенные упоминания ситуации на валютном рынке.

Он расценивает действия ЦБР как подготовительную меру, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке и отпустить рубль.

За неделю до совета директоров усилились ожидания насчет досрочной отмены валютного коридора. Многие предполагали, что Банк России может после повышения ставок осуществить корректировку механизма интервенций, то есть от предсказуемых правил по сдвижению границ коридора уйти к точечным ситуативным операциям.

"Нынешнее решение ЦБР (по повышению ставки) не поможет урегулированию ситуации. Если ЦБ еще не объявит об изменении механизма интервенций, это решение негативно для рубля, поскольку никак не способствует исчезновению дефицита ликвидности. А именно этот фактор оказывает основное давление на рубль. Это решение похоже на турецкий вариант, но мы не уверены, что это поможет стабилизировать рубль", - сказал Алексей Погорелов, главный экономист Credit Suisse.

"Возможно, мы чего-то не знаем и скоро появится еще один пресс-релиз от ЦБ", - допускает аналитик.

На политическом уровне смена валютного режима, судя по всему, уже одобрена. Российский президент Владимир Путин в октябре уже два раза говорил о том, что Центробанк в условиях снижения цен на нефть не должен "бездумно палить" резервы ради поддержания курса рубля и лучше придерживаться цели на свободное плавание.