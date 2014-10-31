Глава "Ощадбанка" заявил, что не покинет должность ради поста министра финансов
17:23, 31 октября 2014Финансы
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Глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный пока не планирует менять занимаемый пост, сообщил банкир журналистам.
Андрей Пышный заявил, что не планирует занять пост министра финансов / Фото УНИАН
«У меня 5-летний контракт с «Ощадбанком». Иных планов по трудоустройству у меня нет», - сказал Пышный, отвечая на вопрос о том, готов ли он принять предложение занять пост министра финансов.
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В то же время он не стал комментировать переговоры о назначении его на пост министра финансов, которые ведутся в последнее время.
Напомним, Андрей Пышный был назначен главой правления “Ощадбанка” в марте 2013 года.
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