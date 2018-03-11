"Победителей не будет": в Пекине отреагировали на возможную торговую войну с США

Китайский министр коммерции отметил, что от возможной торговой войны не выиграют ни в Китае, ни в США, ни в мире.

Любая торговая война с США будет бедствием для мировой экономики. Об этом на полях очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил министр коммерции КНР Чжун Шань, передает Reuters.

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"В торговой войне не будет победителей2, - сказал Шань. - "Она принесет только бедствие Китаю, США и миру". Китай готов принять любые меры ради зашиты собственных интересов, но пока что Пекин и Вашингтон продолжат переговоры, добавил министр.

"Никто не хочет участвовать в торговой войне, и все знают, что участие в ней вредит другим и не принесет выгоды самому себе", - заключил министр.

На этой неделе президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия. Евросоюз и Япония потребовали от Вашингтона исключений на введение тарифов. Трамп отмечал, что открыт к переговорам со странами, которые готовы справедливо вести торговлю с США. В частности, он заявил, что готов снять тарифы на сталь и алюминий с ЕС, если Брюссель снимет свои "чудовищные барьеры и тарифы" на американские товары.

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Введение тарифов направлено на борьбу с торговой политикой Китая, благодаря действиям которого на рынке был создан переизбыток предложения стали, говорил министр торговли США Уилбур Росс.

Ранее о вреде протекционистских пошлин говорила директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. По ее словам, макроэкономическое воздействие заградительных пошлин будет особенно серьезным, если другие страны ответят США тем же.