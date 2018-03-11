Иран предоставит Ираку $3 миллиарда кредита на послевоенное восстановление

Этот кредит позволит частным компаниям и частному сектору Ирана взять на себя более значительную роль в восстановлении Ирака.

Иран откроет Ираку кредитную линию на 3 миллиарда долларов для восстановления страны после победы над террористической группировкой ИГИЛ.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири в ходе трехдневного визита в Багдад.

"Иран готов предоставить Ираку кредитную линию в размере 3 миллиардов долларов, чтобы позволить частным компаниям и частному сектору Ирана взять на себя более значительную роль в восстановлении Ирака", - приводит слова Джахангири агентство Tasnim.

По словам Джахангири, Иран и Ирак нацелены на развитие экономических и политических отношений.

Кроме того, первый вице-президент Ирана заявил о необходимости соединения иранской и иракской железных дорог, для чего планируется построить мост и 30-киллометровый участок железной дороги. "Осуществив это, Ирак сможет получить доступ к Центральной Азии и Китаю, а иранские железные дороги будут идти до Средиземного моря", - добавил он.

В прошлом месяце министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принял участие в Международном инвестиционном форуме по послевоенному восстановлению Ирака, который прошел в Кувейте. Глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран продолжит оказывать конструктивную поддержку Ираку, направленную на восстановление и развитие экономики и других сфер этой страны, в период, наступивший после разгрома террористической группировки "Исламское государство".

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГИЛ Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов. О победе над ИГИЛ правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.