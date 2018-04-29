Баланс недели: Украина в ожидании коалиции, правительства и газа

Всю минувшую неделю Центризбирком подводил итоги внеочередных выборов в Верховную Раду. Главной интригой стало распределение голосов между двумя лидирующими партиями – президентским Блоком Петра Порошенко и партией «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка. Победу по партийным спискам с небольшим перевесом одержал премьерский «Народный фронт», однако результаты голосования по мажоритарным округам дают первенство президентскому блоку.

Окончательные результаты волеизъявления ЦИК обнародует уже на следующей неделе. Но не дожидаясь этого в стране начались коалиционные переговоры и обсуждения кадрового состава будущего правительства. Вероятнее всего, его возглавит действующий премьер Яценюк. Часть министров могут сохранить свои посты: скорее всего, министр внутренних дел Арсен Аваков, юстиции – Павел Петренко. Первый вице-премьер Владимир Гройсман может или сохранить свой портфель или уйти в Раду на должность спикера. Министр финансов Александр Шлапак, которому эксперты предрекали сохранение поста, уже успел заявить, что по личным мотивам работать в новом Кабмине не хочет. "По моим ощущениям, я не буду продолжать работу, - сказал Шлапак. - Я не хочу".

Эксперты считают высокими шансы сохранить свои посты у министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина и министра образования Сергея Квита. При этом портфель министра экономического развития аналитики отдают представителю объединения «Самопомич», показавшего на выборах третий результат.

Вакантными в новом правительстве считаются должности министра инфраструктуры - действующий министр Максим Бурбак одержал победу в одномандатном округе в Черновицкой области, министра здравоохранения – бывший министр Олег Мусий, отправленный в отставку в октябре, победил в одном из мажоритарных округов Львовской области. Будут уволены все министры, работавшие в правительстве по квоте партии «Свобода», не прошедшей в новый парламент. Речь идет о министре аграрной политики и продовольствия, министре природных ресурсов и вице-премьере по гуманитарным вопросам.

Ключевыми задачами нового правительства участники коалиции и эксперты называют формирование бюджета с дефицитом не более 4-5% ВВП, проведение реформы судебной и правоохранительной системы, налоговая и бюджетная реформы, а также реформа «Нафтогаза» и оздоровление крупнейших украинских банков. В основу работы правительства положен план выполнения Соглашение об ассоциации с ЕС.

Газу – быть!

К концу минувшей недели разрешился вопрос поставок в Украину российского газа на период до 31 марта 2015 года. Семь раундов переговоров, проходивших в Киеве, Берлине и Брюсселе последние пять месяцев завершились 30 октября подписанием трех документов - трехстороннего протокола, определившего цену газа и условия его поставки, дополнения к действующему газовому контракту и гарантии Европейского союза оказать Украине финансовую помощь, в случае, если поставщик газа – Российская Федерация в одностороннем порядке изменит цену на топливо.

Переговорная позиция Украины, озвученная премьером Яценюком, сводилась к следующему. Украина настаивала на определении цены за уже поставленный в нашу страну в 2013 и 2014 годах газ на уровне 268 долл. за тысячу кубометров и ограничении всех долговых платежей суммой в 3,1 млрд долл. Долг, как ожидается, будет выплачен двумя траншами в объеме 1,45 млрд долл. в ближайшее время и 1,65 млрд долл. до конца года.

Кроме того, Киев настаивал на отказе от формулы «бери или плати» и определении справедливой цены на российский газ, привязанной к цене на нефть. По расчетам правительства, до конца года такая цена должна была составить 378 долл. за тысячу кубометров газа, а в первом квартале 2015 года – 365 долл.

В пятницу Яценюк дал поручение Минфину и Нацбанку начать процедуру оплаты газового долга, а Нафтогазу – определиться с объемом новых закупок. Предположительно он составит 4 млрд кубометров.

МВФ просит подождать

Еще одна новость пришла на минувшей неделе из Вашингтона. Ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд подтвердил, что очередной кредитный транш в объеме 2,7 млрд долл. в рамках программы сотрудничества stand-by поступит в Украину уже после формирования новой законодательной и исполнительной власти - не раньше января 2015 года. «Мы ожидаем формирования нового правительства Украины, с которым будет работать техническая миссия Фонда. Для формирования правительства нужно время, мы это понимаем, и ожидаем, что доклад о ситуации в Украине от технической миссии поступит на рассмотрение Совета директоров МВФ уже в начале следующего года», - сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

Не ждать денег Фонда до конца 2014 года призвал и министр финансов Александр Шлапак. До конца года, по данным Шлапака, в Украину могут прийти 760 млн евро финансовой помощи Евросоюза и часть кредита от Всемирного банка в объеме 500 млн долл. «Максимум, что мы можем сделать по МВФ – обсудить макроэкономическую ситуацию, согласовать прогнозы по концу года и на 2015 год, составить валютные балансы и подать проект решения (о выделении средств Украине - УНИАН) на заседании Совета директоров МВФ», – отметил Шлапак.

При этом отсутствие транша не станет проблемой для экономики Украины. В этом уверены и в Фонде, и в Минфине. Шлапак заверил что Украина готова платить за российский газ, а также расплатиться по другим долговым платежам другим кредиторам. Никакой реструктуризации внешней задолженности государства не будет.

ВВП продолжает падать, долг – расти

На минувшей неделе Госстат сообщил, что ВВП страны в третьем квартале ускорил падение до 5,1%. Причем ситуацию не спас даже сезонный фактор роста агросектора. Эксперты уверены, что в 4 квартале ситуация не изменится и общее падение экономики по итогам года составит не менее 6,5%. Это лучше озвученных правительством в сентябре прогнозов падения экономики на 8-9% по итогам года и повторяет прогнозы МВФ и Всемирного Банка, выданные Украине в июле и октябре текущего года.

Увеличился и обнародованный на этой неделе показатель государственного долга. За сентябрь он вырос почти на 5 млрд долл – до 74,3 млрд долл.

Хорошей новостью недели стало вхождение Украины в сотню стран рейтинга Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business-2014. Результаты исследования были обнародованы в среду. За год страна улучшила свои позиции сразу на 16 пунктов и заняв 96-е место из 189. Улучшению позиций способствовали введение электронного декларирования налогов, включая декларирование единого социального взноса.

Олеся Сафронова(УНИАН)