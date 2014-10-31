Рубль сильно подешевел из-за падения цен на нефть до опасного для России уровня

Рубль существенно подешевел в пятницу за счет желания участников рынка обезопасить себя покупкой резко подешевевшей накануне валюты от политических рисков и падающих нефтяных цен, сообщает Reuters.

Ускорило ослабление рубля подтверждение Центробанком текущего механизма интервенций (продажа валюты только наверху коридора, который сейчас находится в диапазоне 39,55-48,55, со сдвигом на 5 копеек каждые проданные $350 миллионов), тогда как на рынке в последнее время формировалось мнение о возможной его отмене с последующим более вольным поведением регулятора на рынке.

Также мог возобновиться физический спрос на валюту в условиях ограниченного из-за санкций доступа к западным ресурсам, который во многом заставлял рубль в октябре обновлять абсолютные минимумы.

Резкое повышение ставок на совете директоров ЦБ лишь кратковременно поддержало рубль, поскольку рынок еще накануне закладывал в валютный курс возможность ужесточения денежно-кредитной политики той или иной степени интенсивности.

Банк России повысил ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 9,50 процента годовых, и хотя это стало неожиданностью для большинства аналитиков, рынок был готов и на более жесткие условия, тем более, регулятор в пятницу же дал понять, что готов и на смягчение ДКП в случае улучшения внешних условий и снижения инфляции.

"Событие ожидаемое, а поскольку часть рынка ждала даже более агрессивного повышения ставок, на 200-250 базисных пунктов, и тем более, что рубль вчера очень сильно улетел вверх, то мы и видим такую реакцию (падение рубля). К тому же, против играет снижение цен на нефть, которая сейчас вышла из более-менее комфортного для нашего бюджета торгового коридора, если считать ее стоимость в рублях", - сказал Денис Коршилов из "Ситибанка".

Таким образом, рубль вновь остался один на один с рисками ужесточения санкций против РФ в случае признания Россией воскресных выборов на востоке Украины, а также с нисходящей динамикой нефти.

"Геополитика и нефть тянут валюту наверх - даже нам, считающим, что рубль сейчас недооценен, кажется, что на выходные лучше уйти или без позиций, или в длинной валюте. Решение ЦБ было ожидаемо, ну, чуть выше ожиданий он поднял ставки, что кратко помогло рублю, однако желающих покупать валюту из-за этого меньше не стало", - сказал Петр Неймышев из банка "Открытие".

По его мнению, текущие уровни рубля более справедливы для нынешней ситуации по сравнению с недавними минимумами, "и даже при такой нефти доллар должен торговаться ниже отметки в 42 рубля".

Читайте такжеБанк России в попытках спасти рубль от падения резко повысил ключевую ставкуК 17.00 мск доллар торговался вблизи отметки 43,02 рубля, дорожая на 3,3 процента. Евро вырос до 53,82, набирая 2,66 процента.

Бивалютная корзина к этому времени выросла на 1,34 рубля до 47,87 рубля.

Накануне же рубль подорожал на 3,6 процента против доллара и на 4,4 процента в паре с евро, перед этим обновив абсолютные минимумы на 43,66 и 55,49.

Рубль в октябре потерял почти девять процентов стоимости в паре с долларом, и это худший результат с мая 2012 года - пика европейского долгового кризиса, затронувшего все рискованные активы.

В октябре основными факторами давления на рубль выступали покупка валюты под уплату внешнего долга при сохранении напряженности вокруг санкций и отсутствии прогресса в нормализации отношений России с Западом, а также падение нефти на многолетние минимумы. При этом основным продавцом валюты на рынке выступал Центробанк, который на утро четверга отчитался о продаже $27,6 миллиарда с начала октября.

Всего же, с учетом интервенций 30 октября, объем российских валютных резервов, направленных на сглаживание колебаний курса рубля, за месяц может превысить $29 миллиардов, и это рекордное значение с момента введения текущего механизма интервенций в 2009 году.

"Если отталкиваться от нефтяных цен и текущих российских рисков, то справедливые уровни доллара США лежат выше отметки 40 рублей. Вчера, например, валютой была потеряна часть некой спекулятивной премии, но тренд на ослабление рубля, скорее всего, сохранится в текущих условиях", - считает Коршилов.

Нефть марки Brent теряет в пятницу полтора доллара за баррель и оценивается в $84,75.

Фьючерсы на нефть падают на фоне сильного доллара и хорошо снабженного рынка, в результате чего могут завершить октябрь максимальным месячным снижением с мая этого года.

Индекс доллара, взвешенный к корзине из 6 валют, в пятницу торговался на максимальных с июня 2010 года максимумах после оптимистичных комментариев ФРС после заседания вторника-среды и хорошей динамики американской экономики в третьем квартале.

Непосредственным поводом тестирования долларом экстремума стал рост индекса деловой активности промышленности Среднего запада США до максимального значения с апреля 2011 года.

В пятницу же, после неожиданных новых шагов Банка Японии по расширению программы монетарного смягчения, доллар вышел к семилетним максимумам в паре с японской валютой, взлетев выше 112 иен.

Пара евро/доллар торгуется вблизи $1,25, и текущие значения доллара здесь максимальные с августа 2012 года.