Дефицит бюджета Украины вырос до 40 млрд гривень

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2014 года составил 40,127 млрд грн, что на 4,918 млрд грн, или на 13,97%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2014 года составил 40 126 900 000 гривень, что соответствует 49,9% годового планового показателя», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, сводный бюджет за январь-сентябрь выполнен с дефицитом 32,918 млрд грн, что на 908 млн грн, или на 2,69%, меньше дефицита за аналогичный период 2013 года. Общий фонд госбюджета за январь-сентябрь сведен с дефицитом 32,354 млрд грн, что на 6,390 млрд грн, или на 16,49%, меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Доходы госбюджета в январе-сентябре составили 260,866 млрд грн, что на 10,120 млрд грн, или на 4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы сводного бюджета за этот период составили 333,410 млрд грн, что на 7,506 млрд грн, или на 2,3%, больше, чем годом ранее. В общий фонд госбюджета за январь-сентябрь поступило 228,714 млрд грн, и, таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 11,992 млрд грн, или на 5,5%.

Кассовые расходы госбюджета в январе-сентябре составили 298,784 млрд грн, что на 13,471 млрд грн, или на 4,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы сводного бюджета за этот период составили 364,088 млрд грн, что на 5,041 млрд грн, или на 1,4%, больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в январе-сентябре составили 261,504 млрд грн, и, таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,589 млрд грн, или на 2,2%.

Читайте такжеГосбюджет до конца года недополучит 12 млрд гривеньТакже сообщается, что в январе-сентябре погашение основной суммы долга госбюджета составило 70,786 млрд грн, в том числе внутреннего долга – 44,921 млрд грн, внешнего – 25,865 млрд грн. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 119,344 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке – 43,192 млрд грн, из внешних источников – 76,152 млрд грн.

Поступления от приватизации государственного имущества в январе-сентябре составили 58,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в январе-августе 2014 года составил 35,205 млрд грн, что на 451,6 млн грн, или на 1,3%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которым доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы – 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга – 806,962 млрд грн.