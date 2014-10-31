НБУ сегодня продал банкам почти $200 млн по курсу 12,95 грн

Национальный банк Украины сегодня, 31 октября, провел очередную интервенцию по продаже валюты по единому курсу для удовлетворения потребностей клиентов банков, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, в результате торгов регулятор продал банкам 199,960 млн долл. США по курсу 12,95 грн/долл., участие в интервенции приняли 72 банка.

Напомним, 28 октября Нацбанк анонсировал проведение очередных интервенций на валютном рынке 29 и 31 октября до 300 млн долл., для участия в которых банки могут подавать по одной заявке в пределах 20% заявленного объема интервенции для подкрепления касс банков, в пределах 10% - для удовлетворения потребностей клиентов.

Как сообщал УНИАН, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

Читайте такжеНацбанк отменил два ограничения на покупку валюты28 октября к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл., что, по мнению экспертов, вызвано завершением парламентских выборов и ожиданиями возможного изменения политики Национального банка на валютном рынке.

В тот же день НБУ заявил о намерениях продолжить интервенции на валютном рынке, и 29 октября провел интервенцию для подкрепления касс банков, в результате которой продал банкам 86,84 млн долл. США по курсу 12,95 грн/долл.