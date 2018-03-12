Курс валют: в обменниках подешевели доллар и евро

Продать доллары можно за 26,15 гривни, евро - за 32,35 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 12 марта составляет 26,30 гривни, евро - 32,50 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,15 гривни, евро - за 32,35 гривни за одну денежную единицу.

В среду, 7 марта, стоимость валюты в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 26,40 гривни/доллар, 32,80 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, эксперт объяснил укрепление гривни к доллару благоприятной ситуацией на внешних рынках.

Рост цен на сырьевые товары продолжается. В частности, месячный объем экспортной выручки Украины от продажи металлопродукции уже превысил 1 миллиард долларов в месяц, увеличившись по сравнению с концом 2017 года более чем на 100 миллионов долларов