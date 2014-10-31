«Ощадбанк» собирается предъявить претензии к России из-за своих потерь от оккупации Крыма

Государственный «Ощадбанк» в 2014 году получил 15 млрд грн рефинансирования Национального банка Украины, сообщил журналистам глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

«Общий объем рефинансирования, который мы получили в 2014 году, это порядка 15 млрд, с учетом НАКа (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) – порядка 20 млрд», - сказал Пышный.

Также банкир сообщил, что банк является и покупателем облигаций внутреннего государственного займа, и в его портфеле находятся ОВГЗ на 16 млрд грн.

Что касается необходимой суммы докапитализации банка по результатам проведенного стресс-тестирования, то Пышный сказал, что не может разглашать эту сумму согласно договору с аудиторской компанией.

«Это будет достаточно ощутимая цифра, потому что потери в Крыму были достаточно серьезными», - сказал банкир.

Также Пышный сообщил, что в настоящее время продолжается оценка потерь банка в связи с аннексией Крыма, по итогам которой предстоит претензионно-исковая работа с Российской Федерацией.

Читайте такжеНБУ расширил перечень обеспечения для поддержки ликвидности банков Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

В январе-сентябре 2014 года банк получил 550,899 млн грн прибыли, что на 14,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года в 481,029 млн грн.

В 2013 году банк увеличил прибыль почти на 20% по сравнению с 2012 годом - до 678,8 млн грн.