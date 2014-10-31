У Медведева придумали, как переложить риски крупного бизнеса на простых россиян
В прошлом году Путин распорядился распаковать ФНБ, гарантирующий будущие пенсии россиян, разрешив потратить значительную часть на инфраструктурные проекты.
Минфин РФ подготовил постановление, разрешающее увеличить долю финансирования инвестпроектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 40 до 90 процентов, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованного в пятницу, пишет Reuters.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин распорядился распаковать ФНБ, гарантирующий будущие пенсии россиян, разрешив потратить значительную часть на инфраструктурные проекты. На 1 октября 2014 года в ФНБ было 3,277 триллиона рублей.
Деньги пенсионной "кубышки" пойдут на три проекта - Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) вокруг Москвы, модернизацию БАМа и Транссиба и высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Казань, однако реализация последнего проекта пока поставлена под сомнение.
Читайте также"Роснефть" получит деньги от государства, но меньше $50 млрдНорма, по которой проект может финансироваться из ФНБ только на 40 процентов, реализует "базовый принцип инвестирования средств ФНБ в проекты, когда государство разделяет риски, связанные с их осуществлением, с другими инвесторами и инициатором проекта", говорится в документе.
Но в нескольких проектах, включая строительство ЦКАД, строительство дороги до аэропорта Домодедово и развитие железнодорожной инфраструктуры Московского авиаузла, уже одобренных различными органами власти, объемы финансирования из ФНБ превышают 40 процентов.
В то же время полностью финансировать проекты из ФНБ нельзя, потому что это "может привести к нарушению принципов государственно-частного партнерства и повлечь за собой существенное снижение эффективности использования средств государственной поддержки", считают авторы документа.
На ЦКАД всего планируется потратить 299,8 миллиарда рублей, в том числе 150 миллиардов взять из ФНБ. Объем финансирования расширения БАМа и Транссиба - 562 миллиарда рублей, включая 150 миллиардов рублей (27 процентов) из ФНБ.
Госкомпания Автодор уже проводит конкурсы на строительство участков ЦКАД, первый участок из пяти будет строить Стройгазконсалтинг бизнесмена Зияда Манасира. В пятницу Автодор получит заявки от желающих построить очередной участок.