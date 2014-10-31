У Медведева придумали, как переложить риски крупного бизнеса на простых россиян

Минфин РФ подготовил постановление, разрешающее увеличить долю финансирования инвестпроектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 40 до 90 процентов, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованного в пятницу, пишет Reuters.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин распорядился распаковать ФНБ, гарантирующий будущие пенсии россиян, разрешив потратить значительную часть на инфраструктурные проекты. На 1 октября 2014 года в ФНБ было 3,277 триллиона рублей.

Деньги пенсионной "кубышки" пойдут на три проекта - Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) вокруг Москвы, модернизацию БАМа и Транссиба и высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Казань, однако реализация последнего проекта пока поставлена под сомнение.

Читайте также"Роснефть" получит деньги от государства, но меньше $50 млрдНорма, по которой проект может финансироваться из ФНБ только на 40 процентов, реализует "базовый принцип инвестирования средств ФНБ в проекты, когда государство разделяет риски, связанные с их осуществлением, с другими инвесторами и инициатором проекта", говорится в документе.

Но в нескольких проектах, включая строительство ЦКАД, строительство дороги до аэропорта Домодедово и развитие железнодорожной инфраструктуры Московского авиаузла, уже одобренных различными органами власти, объемы финансирования из ФНБ превышают 40 процентов.

В то же время полностью финансировать проекты из ФНБ нельзя, потому что это "может привести к нарушению принципов государственно-частного партнерства и повлечь за собой существенное снижение эффективности использования средств государственной поддержки", считают авторы документа.

На ЦКАД всего планируется потратить 299,8 миллиарда рублей, в том числе 150 миллиардов взять из ФНБ. Объем финансирования расширения БАМа и Транссиба - 562 миллиарда рублей, включая 150 миллиардов рублей (27 процентов) из ФНБ.

Госкомпания Автодор уже проводит конкурсы на строительство участков ЦКАД, первый участок из пяти будет строить Стройгазконсалтинг бизнесмена Зияда Манасира. В пятницу Автодор получит заявки от желающих построить очередной участок.