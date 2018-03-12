Могерини рассказала, сколько денег выделит Евросоюз в помощь Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что средства могут быть направлены в бюджет.

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере до 1 миллиарда евро поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине.

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Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в Киеве.

"В прошлую пятницу, в ответ на запрос украинских властей, Европейская комиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи объемом до 1 миллиарда евро кредита. Это поддержит экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине", - сказала она.