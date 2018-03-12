Германия больше всех в Евросоюзе пострадает из-за Brexit - исследование

Выход Великобритании из Евросоюза окажет негативное влияние на немецкие предприятия, которые ежегодно будут терять 9 миллиардов евро.

Германия больше других стран пострадает за выход Великобритании из Европейского Союза. Ее компании ежегодно будут терять примерно девять миллиардов евро, если торговля между европейскими и британскими компаниями продолжится согласно правилам Мировой организации торговли (ВТО).

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование консалтинговой компании Oliver Wyman и юридической фирмы Clifford Chance.

Отмечается, что применение правил ВТО будет означать сохранение тарифов и регуляторных барьеров, в том числе процедур лицензирования и длительных очередей на границах. Все это может привести к убыткам для предприятий, отмечается в исследовании.

Все немецкие фирмы должны подготовиться к неопределенности, подчеркивает председатель немецкого отделения консалтинговой компании Oliver Wyman Фінья-Каролин Кютц (Finja Carolin Kuetz). И в особой зоне риска окажутся маленькие предприятия. "Более 60 процентов немецких малых и микропредприятий-экспортеров занимаются торговлей только в пределах ЕС и не торгуют за пределами Европы", - отметила Кютц. Особенно может пострадать немецкая автомобильная промышленность.

В целом предприятия в странах-членах ЕС будут терять ежегодно через Brexit 37 миллиардов евро в год, тогда как потери самой Великобритании составят 32 миллиарда евро.

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по Brexit, который должен состояться в конце марта 2019-го года, продолжаются. Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй отвергла возможность соглашения о зоне свободной торговли с ЕС по образцу Канады или членство в общем рынке по образцу Норвегии. Также глава британского правительства исключил возможность членства Великобритании в таможенном союзе.