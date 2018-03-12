НБУ запасается валютой: купил у банков почти $60 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 61 миллион долларов.

Национальный банк Украины на объявленном сегодня валютном аукционе купил у банков 59,3 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,9465 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 61 миллион долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9260 гривни/доллар, участники рынка заключили 114 сделок на 58,6 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Нацбанк намеревался провести аукцион по покупке иностранной валюты объемом до 100 миллионов долларов.