Санкции США и Европы могут помешать белорусам купить украинский «Сбербанк» - СМИ
На покупку украинской «дочки» российского «Сбербанка» остался единственный претендент — белорусский «Паритетбанк», принадлежащий управлению делами президента Беларуси.
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Об этом сообщает Коммерсант.
Как пишет издание, учитывая наличие у «Сбербанка» дочерней структуры в Беларуси, «БПС-банка», сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальная цена сделки может превысить $170 млн.
Однако согласованию сделки со стороны Национального банка (НБУ) может помешать тот факт, что глава акционера «Паритета» Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.
«Паритетбанк» — 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,83% банка владеет управление делами президента Белоруссии.
«Сбербанк (Украина) принадлежит российскому «Сбербанку» и входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против «дочек» российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.
Ключевой проблемой, которую украинские санкции создали российским госбанкам, стала невозможность вернуть значительные межбанковские кредиты, предоставленные их украинским структурам. В частности, для «Сбербанка», по данным международной отчетности «Сбербанка» (Украина) на третий квартал 2017 года, это 25 млрд гривень ($960 млн). По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, сделку с «Паритетбанком» планируется структурировать так, чтобы российский «Сбербанк» смог вернуть часть межбанка на украинскую «дочку» через белорусскую — «БПС-банк». При продлении санкций против российских банков отдельно указано, что они направлены на «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц». Ограничений на расчеты белорусского «Паритетбанка» с белорусским же «БПС-банком» нет.
Однако источники “Ъ”, знакомые с позицией НБУ, указывают, что с согласованием сделки «все непросто». «Тот факт, что «Сбербанк» (Украина) станет "дочкой" не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывает, а вот то, что главой управления делами президента Республики Беларусь — акционера «Паритетбанка» является Виктор Шейман, может создать проблемы». Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.
Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что санкции против господина Шеймана могут быть проблемой. «Впрочем, насколько я вижу, Виктор Шейман нигде в документах «Паритетбанка» не фигурирует», — уточняет эксперт. По его мнению, сделка может быть согласована.
Напомним, ранее стало известно, что бзнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по покупке украиснкой «дочки» российского «Сбербанка».
Как сообщал УНИАН, 6 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года о продлении на один год санкций против «Сбербанка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».
Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже банков.