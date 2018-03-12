Сотрудничество с МВФ является важным приоритетом для Украины - Порошенко

Он подчеркнул, что на это сотрудничество рассчитывают и ориентируются инвесторы.

Сотрудничество с Международным валютным фондом является важным приоритетом для Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом.

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"Хочу, чтобы были прекращены любые инсинуации. Наше сотрудничество с Международным валютным фондом является для нас важным приоритетом", - сказал он, подчеркивая, что на это сотрудничество рассчитывают и ориентируются инвесторы.

Глава государства отметил, что не сомневается в продолжении диалога с Фондом, но при этом назвал решение Стокгольмского арбитража в споре с российским "Газпромом" в пользу Украины и изменение ценового паритета на газ новыми обстоятельствами, которые нужно учесть.

"Уверен, что Министерство финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, чтобы найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", - добавил Порошенко.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Правительство Украины намерено взыскать с "Газпрома" суммарно 8,5 миллиарда лдолларов по решению Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины – 2,56 миллиарда долларов и 172 миллиардов гривень, соответственно.