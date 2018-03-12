Порошенко подписал закон об ООО

Нормы закона коснутся более 500 тысяч компаний, которые работают на такой форме собственности.

Президент Украины на встрече с бизнесом подписал Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который позволит усовершенствовать создание, деятельность и ликвидацию таких обществ, создавать в них наблюдательные советы и заключать между участниками корпоративные договоры, что будет способствовать увеличению привлекательности данной формы ведения бизнеса для инвесторов.

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"Позвольте мне подписать закон, многие из вас этого ожидали», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании создания и деятельности обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью

Закон предусматривает упрощение регистрации ООО; введение института корпоративных договоров; установление гибкого регулирования корпоративного управления в ООО; закрепление возможности формировать наблюдательный совет, внедрение концепции независимых членов набсовета; введение процедуры исключения участников обществ только в судебном порядке; исключение состава участников из устава и введение государственной регистрации участников; возможность конвертации долгового обязательства предприятия в долю уставного капитала.

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 500 тыс. обществ с ограниченной ответственностью, что составляет практически половину всех юридических лиц государства.