Порошенко подписал закон об ООО

15:11, 12 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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"Позвольте мне подписать закон, многие из вас этого ожидали», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании создания и деятельности обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью

Закон предусматривает упрощение регистрации ООО; введение института корпоративных договоров; установление гибкого регулирования корпоративного управления в ООО; закрепление возможности формировать наблюдательный совет, внедрение концепции независимых членов набсовета; введение процедуры исключения участников обществ только в судебном порядке; исключение состава участников из устава и введение государственной регистрации участников; возможность конвертации долгового обязательства предприятия в долю уставного капитала.

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 500 тыс. обществ с ограниченной ответственностью, что составляет практически половину всех юридических лиц государства.

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Теги: #ООО#закон об ООО