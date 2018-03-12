Порошенко направил законопроект «О валюте» в парламент

Президент отметил, что после принятия законопроекта будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня 150 тыс. грн, отменен валютный контроль для более 40% операций, не нужна будет регистрация кредитов от нерезидентов, инвестирование за границу не будет требовать индивидуальных лицензий.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом подписал разработанный Национальным банком законопроект «О валюте».

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«Если вы не против, я подпишу указанный законопроект и направлю его в парламент», - сказал президент и подписал его.

Порошенко отметил, что после принятия законопроекта, будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня 150 тыс. грн, отменен валютный контроль для более 40% операций, не нужна будет регистрация кредитов от нерезидентов, инвестирование заграницу не будет требовать индивидуальных лицензий.

«Полная либерализаци проводится не за один день, нужно время на ее имплементацию, но я подчеркиваю, что нововведения почувствует большинство граждан после принятия закона», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разработал законопроект о валюте, призванный обеспечить качественное регулирование валютного рынка. Принятие закона позволит либерализировать рынок, отменив валютные ограничения для бизнеса.