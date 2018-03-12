Группа ICU требует в суде от «Донецкстали» более $200 миллионов задолженности по кредитам российских банков

Ранее российские банки - «Сбербанк» и «ВТБ» - переуступили право требовать от «Донецкстали» возврата долга группе ICU, которую возглавляет инвестбанкир Порошенко Макар Пасенюк.

Группа «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) требует через суд от украинского производителя металлопродукции «Донецксталь-металлургический завод», входящего в группу «Донецксталь» российского бизнесмена Виктора Нусенкиса, более 200 млн долл. задолженности по кредитам, выданным заводу российскими банками - «Сбербанком» и «ВТБ», права требования на которые были переуступлены группе ICU.

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Об этом говорится в решениях судов, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, согласно материалам Донецкого апелляционного хозяйственного суда по делу №905/2502/17 отмечается, что, обращаясь в хозяйственный суд с исковым заявлением «Инвестиционный капитал Украина» указал, что 14 июня 2011 года между «ВТБ банком» и «Донецксталью» был заключен договор об открытии непокрытых аккредитивов №LI11012 с максимально разрешенным лимитом финансирования в сумме 86 млн евро (с учетом договора о внесении изменений).

Согласно материалам суда, еще в августе 2017 году между «ВТБ» и «Закрытым недиверсифицированным венчурным корпоративным инвестиционным фондом «Глори» в лице «Инвестиционного капитала Украина» был заключен договор уступки права требования по кредитным договорам и договорам залога, в соответствии с которым право денежного требования на получение денежных средств (задолженности) по договору об открытии непокрытого аккредитива от 14 июня 2011 года было уступлено в пользу «Глори» в лице «Инвестиционного капитала Украина».

При этом в «Инвестиционном капитале Украина» уверены, что «Донецксталь» свое обязательство по договору от 14 июня 2011 года не выполнила, полученные кредитные средства не вернула, в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму 1,81 млрд грн, 29 млн евро, 12 тыс. долл.

В то же время ответчик по этому делу - «Донецксталь» утверждает, что обязательства перед «ВТБ банком» полностью обеспечены залогом движимого и недвижимого имущества должника. Также, по мнению ответчика, судом первой инстанции не представлено надлежащей правовой оценки факта отсутствия перехода права требования от «ВТБ» к «Глори» и обстоятельств надлежащего выполнения «Донецксталь - металлургический завод» своих обязательств перед банком.

Кроме этого, согласно материалам Хозяйственного суда Донецкой области по делу №905/2524/17, «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Глори» в лице «Инвестиционного капитала Украина» обратился в суд с иском относительно солидарного взыскания 125 млн долл. с «Донецкстали», «Ясиновского коксохимического завода», «Шахтоуправления «Покровское» по договору об открытии кредитной линии №37-Н/12/66/ЮЛ от 7 декабря 2012 года, заключенному между публичным акционерным обществом «Дочерний банк Сбербанка России» и «Донецксталью».

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2017 года «Донецксталь-металлургический завод» полностью остановил производственный процесс из-за блокады зоны АТО.

С августа 2014 года «Донецксталь-металлургический завод» работал с временными перебоями, как и большинство предприятий востока Украины, что связано с проблемами поставки сырья, отгрузки готовой продукции, которые возникли из-за активных боевых действий на Донбассе.

В начале марта этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года о продлении на один год санкций против «Сбербанка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

Справка УНИАН. «Донецксталь-металлургический завод» создан в 2002 году на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода.

«Донецксталь-металлургический завод» входит в группу «Донецксталь», подконтрольную бизнесмену Виктору Нусенкису, которая является одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции.

Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) работает на рынке Украины с 2006 года и специализируется на торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, управлении активами институтов совместного инвестирования. В состав группы входят инвестиционная компания и компания по управлению активами.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Константин Стеценко и Макар Пасенюк, которого СМИ называют финансовым партнером президента Украины Петра Порошенко.

Группа ICU принадлежала Валерии Гонтаревой, которая продала свой пакет акций после назначения главой Национального банка Украины.

В 2016 году в СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали супруге российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева - Галине Улютиной. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU. В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной. При этом группа заявила, что не поддерживает бизнес-связи с Соловьевым.